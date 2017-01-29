乃木坂46成員掃到「文春砲」 爆帶牛郎過夜

川村真洋也掃到「文春砲」！（圖／翻攝IG）

日本女子組合乃木坂46目前人氣不輸AKB48，不過成員川村真洋卻被踢爆搭上陪酒男，甚至和她返回香閨過夜，讓粉絲大為吃驚，有男粉絲就在網上氣憤表示感覺「被背叛」！

近期《週刊文春》頻頻踢爆許多藝人醜聞，日本將其現象稱之為「文春砲」！而乃木坂46繼先前成員松村沙友理被拍到在街頭親有婦之夫後，另一位成員川村真洋也被爆料搭上一名在夜場工作的陪酒男，報導還指出該男就是個「吃軟飯」的角色。

川村真洋還被拍到頻頻與這名夜場男友見面，兩人甚至返回女方香閨過夜，文中指出男方已經承認彼此關係，讓許多川村真洋的粉絲相當不滿，在網路上留下許多辱罵字眼，但對於此事，川村真洋所屬公司還未做出回應。

(中時電子報)