蔡英文初二板橋拜年 民眾排長龍領紅包
蔡英文總統今天（29日）拜年行程依舊滿檔，上午先到台北關渡宮向民眾拜年後，立刻趕到新北市板橋百年古寺慈惠宮、接雲寺參拜祈福，接著發送民眾新春紅包，不少民眾一早就排隊等候，還有民眾領到紅包後大喊：「蔡總統，要做2任8年總統喔！」蔡英文僅微笑以對，並未直接回應。
蔡英文今天上午11時許先到慈惠宮參拜，接著就到接雲寺參香祈福，並在廟埕發送2000個紅包。一早8時許就有不少民眾攜家帶眷全家大小一起排隊，民進黨立委羅致政、吳秉叡、新北市議員廖本煙、林銘仁、張瑞山、台聯黨前台北縣議員蕭貫譽等人均全程陪同，新北市副市長葉惠青也到場，但與蔡總統僅點頭寒暄，並無其他互動。
蔡總統抵達廟門時，不少民眾高喊：「蔡總統好！」雖然隨扈人員一再提醒民眾不要握手，避免耽誤到總統下午行程，但仍有大批民眾在領取紅包時搶著與蔡總統握手，還有人大喊：「蔡總統加油，希望妳能做到2任8年總統！」蔡總統僅微笑，並未正面回應。
(中時)
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