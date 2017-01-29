巨星印尼表演就要他 邱烈豐中文夢成真

「從王力宏到周杰倫，華語樂壇巨星來印尼表演，都要他主持」。邱烈豐來自偏鄉漁村，歷經華人飽受歧視的童年、自學中文到鎂光燈推手，靠著中文在印尼闖出一片天。

華語流行樂壇巨星周杰倫2013年在雅加達舉行演唱會，會前的記者會上，邱烈豐用標準的中文主持，而他卻是土生土長的印尼華人，沒有留學台灣或中國，但他流利的中文，一度讓媒體以為他是台灣來的主持人。

36歲的邱烈豐出生在廖內省的偏鄉小漁村庫亞拉（Kuala Enok），小時候住在蓋在水上的破舊木屋，每逢風大，木屋都會跟著搖晃，童年唯一的樂趣就是隨時能跳下海游泳、抓魚。

「遠遠看到前面有一群人，我就得調頭繞路回家」。回想童年時光，他不諱言，華人小孩在當地是被霸凌、欺負的對象，原因無它，就因為「你是華人」。

他說，小時候放學回家走在路上常被其他小孩毆打、要錢，家長也都知道這種情形，但卻無能為力，只能要他盡量避開衝突。

雖然身處在華人備受歧視的環境中，倔強的邱烈豐卻認為「為什麼爪哇人可以做爪哇人，華人卻不能做華人？」

他笑著跟記者說，當時就是一種不服氣，「你們不讓我做華人，我就偏偏要做華人」，讓他開啟自學中文的道路。

在印尼禁說華語、禁華文刊物的年代裡，要學中文並不容易。邱烈豐透過自學，看香港電影、收聽新加坡溢波的華語廣播節目，一字一句學著怎麼把「中文」說出口。

「我聽著電影裡的台詞，一句、兩句模仿他們的發音，一直重覆講，講到跟電影裡說得一模一樣為止」。這就是他土法煉鋼學中文的方式，雖然聽起來不可思議，但也造就他現在的流利中文。

就讀大學時，邱烈豐憑藉對中文的熱情進入雅加達當地唯一一家華語廣播電台Radio Cakrawala擔任播音員。他跳脫以前電台針對老年族群聽眾的節目做法，製作華語流行音樂節目，吸引年輕聽眾群，也累積了一批忠實粉絲。

隨著台灣偶像劇「流星花園」在印尼熱播、偶像團體「F4」在印尼爆紅，邱烈豐才真正感受到印尼人開始接受華人流行文化。他還記得第一次聽到印尼小孩唱中文歌，就是流星花園主題曲之一的「情非得已」。

他說，「F4」真的徹底改變一整代印尼年輕人對華人、對台灣的看法。

由於中文流利、又熟悉華人流行樂壇動態，許多台灣歌星到印尼表演時，當地經紀公司都會指定他擔任主持人，包括王力宏、光良、周杰倫、南拳媽媽在印尼的表演，都是由他主持。

「聽眾知道的，我要知道；聽眾不知道的，我更要知道」。被問到如何廣受巨星青睞，邱烈豐說，可能是他做音樂節目時下足功夫，對這些巨星的作品、背景、動態如數家珍，所以在實際訪談時能有深入對話，讓遠道而來的巨星感覺「你有做功課喔！」

和這麼多華語流行音樂巨星合作過，邱烈豐說，每個人都有不同的習性，讓他印象深刻的是王力宏自我要求高，演出前的彩排一定要做到完美；光良則是相當隨和，一下子跟工作人員打成一片、玩在一起。

從偏鄉漁村小孩到知名主持人，邱烈豐深知印尼華人的艱難處境，對於華人的辛酸，他特別有感觸。

他認為，印尼在經過這麼多年後，歧視華人的問題已經改善許多，印尼華人不需要埋怨，而是要努力做好本分，關心社會，改變印尼人過去對華人「自私」、「功利」的刻板印象，讓大家知道「我們（華人）也關心這個國家、也努力為印尼做出奉獻」。

「誰說一定要出國留學才能學好中文？」邱烈豐希望以自身的故事，鼓勵更多對中文有興趣的印尼年輕人有信心學好中文，讓更多印尼華人能夠抬頭挺胸，開口說出祖先的話。1060129

(中央社)