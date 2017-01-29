失婚男沒錢過年 搶超商想吃免錢牢飯
苗栗縣苑裡鎮44歲郭姓男子長期失業，過年前和妻子離婚，今天竟手持菜刀前往便利超商搶劫，得手新台幣7200元，不到5分鐘被捕後辯稱因缺錢花用，想吃免錢牢飯才會行搶。
苗栗縣通霄警分局指出，清晨5時許獲報，苑裡鎮一家便利超商遭搶，立即通報巡邏警網協助圍捕，在距離超商約200公尺處的台1線路口，行搶的郭姓男子，並起獲犯案用菜刀及贓款7200元。
根據超商監視器畫面，郭男手持菜刀進入超商內，威嚇店員，隨即搜刮收銀機內的現金，隨後將搶得現金放進隨身藍色背包，不疾不徐走出店外。
警方調查，郭男為苑裡人，父親目前在療養院、母親出家為尼。他領有重大傷病卡，長期失業在家，過年前夕才剛與妻子離婚，唯一的兒子也跟著母親離去，留下郭男一人獨自生活。
郭男被捕後供稱，因過年期間缺錢花用，想要吃免錢的牢飯，才會持刀行搶，警方訊後依搶奪罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。1060129
(中央社)
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