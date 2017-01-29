美空軍再下訂單 買波音空中加油機

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汰換現役的空中加油機KC-135R，美國空軍再度斥資約21億美元（約合新台幣662億元），採購15架波音公司產製的KC-46A。

根據波音（Boeing）公司當地時間27日發布的新聞稿，這是美國空軍第3度向波音下訂，前兩次已分別購買7架與12架的KC-46A。

美國空軍預計將購買179架以波音767-2C型客機為基礎而研發的KC-46A，目前已購買34架，擬逐步汰除服役已超過一甲子的現役空中加油機KC-135R。

KC-46A不僅可以服務美軍戰機，包括軍事同盟的盟邦戰機，KC-46A同樣可以支援空中加油的需求，同時兼具搭載乘員與貨物的多功能用途，更具備夜間加油的能力。

這款新一代的空中加油機配備數位飛行座艙，以及與波音787型客機同等級的電子顯示螢幕，而先進的KC-10加油吊桿，更大幅提升空中加油的效率。1060129

(中央社)