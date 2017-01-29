小三通冒名來台 陸女遭識破遣返

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移民署國境事務大隊金門國境隊今天宣布查獲林姓大陸女子利用農曆春節旅遊人潮眾多，企圖濛混闖關，當場遭眼尖移民官查獲，拒絕入境並遣返。

國境事務大隊金門國境表示，大陸林姓女子昨天大年初一循小三通乘船到金門水頭港，入境證照查驗時被移民官發現曾與來台團聚的顏姓陸配臉部特徵、指紋相符，疑似冒用身分，經移民署比對後，林女坦承冒用他人身分來台。

國境隊說，林女10年前以顏女身分來台，但入境後從事坐檯陪酒，被依妨害風化罪移送法辦並遣送出境管制在案，這次故技重施遭識破。全案依檢察官指示依職權處理；國境隊拒絕林女入境並已安排當天船班遣返。1060129

(中央社)