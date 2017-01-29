自製隱形戰機 有影嘸？

國防部希望國機國造，同時啟動了教練機與下一代隱形戰機計畫，很可能會造成資源排擠的問題。(圖/中時電子報)

國防部長馮世寛日前提到，目前的國防政策就是積極推動國機國造、國艦國造、潛艦國造，並且還會研發新一代隱形戰機。此話一出，立刻引起各方的討論，許多人給予掌聲，支持不假外購一切自製的雄心壯志。不過也有看法認為，無視於目前的技術水準，自不量力的設了過高目標，最後的結果就是浪費時間與金錢。那麼自製隱形戰機究竟可不可行，有哪些困難需要克服?主要歸納為2點：

1.資源排擠問題：自製隱型戰機會與自製教練機「藍鵲」計畫相重疊，雖說教練機的研發難度較低，研發時程較快，但是「藍鵲」採用IDF戰機為基礎改造，而IDF戰機在氣動外形上是追求靈活的「先天不穩定」設定，這嚴重違反教練機所追求的安全穩定性，因此「藍鵲」的研發要比其他的教練機來的困難一些。

在這種情況下，藍鵲計畫可能會佔用多數的研發設計人才，那麼自製隱形戰機又有多少人可以參與研發?這是必須考量的。以南韓為例，南韓是在完成T-50金鷹教練機的研發後，才再開啟自製隱形戰機KF-X的計畫。南韓的工業力量比台灣來的優，尚且無法同時啟動兩個計畫，台灣又如何辦的到?

由IDF戰機降級改造成教練機，並沒有軍方說的那麼簡單。(圖/中華民國空軍)

2.發動機問題：研發飛機最核心的關鍵就是發動機的性能，性能優良的戰機都有個大推力的發動機。馮部長在談到自製隱形戰機時，說到「將以經國號所使用的發動機為基礎進行改良」，雖然引擎自製是非常激勵人心的決心，但是未來隱形戰機的性能恐怕不如預期。

IDF經國號戰機所用的發動機是漢尼威爾(Honeywell)的TFE1042-70(美軍編號F125)，最大後燃推力9250磅(4204公斤)，據稱其改進型F125IN(印度美洲豹攻擊機升級方案)可以提升到9600磅(4363公斤)，而在研發之初，最具雄心的升級計畫是TFE1088-12，據稱可達12000磅(5450公斤)，應該是IDF發動機的最大改良潛力。

F125雖然有如此大的潛力，但是在分類上它就是一種小型發動機，尺寸小，推力自然也小。即使漢翔能能力將推力提升到12000磅，對於隱形戰機恐怕還是不夠。這是因為隱形戰機最大的特點就內載彈艙以確保外型的隱密性，而彈艙就會佔用掉很多原本可以裝填燃料的空間，因此相對而言，大型隱形戰機反而比小型隱形戰機簡單，因為比較有多餘的推力與空間可以安排彈艙。這也是為什麼美國的F-22計畫比F-35順利；大陸的殲20比殲31順利的主因。

波音公司為F/A-18設計的外掛武器艙，可以安裝4枚飛彈或是小直徑炸彈，有效減少雷達反射面。(圖/波音公司)

綜上所述，台灣要自主研發隱形戰機，必須要考量人才數量、經濟實力，與發動機的來源取得。南韓現在進行的KF-X計畫，是直接引進美國的F414發動機，就不在自製發動機上費心思了。台灣確實處境困難，沒辦法得到想要的發動機所以會選擇自製，但是如此一來就更該注意計畫的可執行性，避免無效的投資。或許調整目標，改成類似波音公司對F-15、F/A-18的4.5代改良，設計符合現役戰機用的外掛武器艙，減小因武裝造成的雷達反射面，應該是較為可行的方案。

(中時電子報)