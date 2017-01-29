彰化員林鐵路高架化 彩繪藝術迎客
彰化員林升格為市，鐵路高架化後，面貌一新，鐵路高架橋下的3D彩繪展現創意，警察故事館則讓人重新認識人民保姆。
員林市為南彰化的經濟發展重心，在升格為市之前，是全台第一大鎮，現今的員林市在員林184公頃都市重劃以及鐵路高架化工程完工後，城市景觀煥然一新，以新的面貌迎接外地來的遊客。
台鐵鐵路穿越員林市區造成諸多不便，隨著高架化工程，員林火車站也重新改建，嶄新的車站大廳地板有地板畫「迎向希望」，車站內也有多項裝置藝術，車站外則有日本藝街家草間彌生的作品「我踩著高跟鞋出發，去見我的男朋友」，希望遊客來到火車站有戀愛的感覺，愛上員林。
為改變高架化的鐵道給人生硬難以親近的感覺，員林市公所在位於重劃區的龍燈公園以及高架橋下的9根橋墩進行3D彩繪，主題有海洋、動物等，可以看見猴子和長頸鹿破牆而出，鯨魚、章魚等海洋生物近在眼前，栩栩如生，公園旁還有愛心拱門為戀人打造。
設在員林市的警察故事館，原本是日治時期的官員宿舍，彰化縣警察局靈機一動，將日式的木造宿舍改建成文物館，門口有女警立牌邀你入門，館內則有木造的值勤台，上頭有警鴿、嘉禾、國徽組合而成的警徽，同時展出以前的警帽、警報器等文物，以及老照片和文件等，也有早期警察的服裝，不僅增進對人民保姆的認識，也對警察同仁們多了分尊敬。1060129
(中央社)
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