台灣瓠瓜種子 泰國長成50公斤大葫蘆

我要評比

泰國北部披集省一名農民種出50公斤重的瓠瓜（蒲瓜），他表示，種子來自台灣，經過兩個月時間，沒想到種出這麼大的葫蘆。

根據泰國泰文「鮮得新聞報」報導，泰國這名52歲的農民表示，第一次獲得台灣葫蘆種子後，先在自家的花園育苗，再移至農地栽種，搭起竹棚讓葫蘆苗攀附，經過施肥澆水兩個月後，就長成這麼大的瓠瓜，為怕瓠瓜太重掉落，還用繩網托住，最近陸續收成。

這種大瓠瓜在市場每公斤售價25泰銖（約新台幣24元），長約1.1公尺，瓜圍80公分，每顆重達40至50公斤，售價1000-1250泰銖。農民說，來自台灣的種子可能比較適合泰國的氣候，才能種出巨無霸葫蘆。1060129

(中央社)