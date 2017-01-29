老牌樂園轉型 高檔宿營成就生活美學

苗栗縣造橋鄉香格里拉樂園已有28年歷史，勤美集團入主經營後，結合在地生活美學、傳統工藝、地景藝術和自然飲食，推出高檔宿營，強調五感體驗，成為國內創新旅遊模式。

香格里拉樂園早期因錄製家喻戶曉綜藝節目「百戰百勝」，成為國內知名遊樂區，近幾年配合苗栗縣政府舉辦假面藝術節、桐花祭等活動，吸引各地遊客前往遊憩，但面對其他大型遊樂園區競爭壓力，力圖轉型，在勤美集團入主經營後，已悄悄改變。

香格里拉樂園導入「勤美術館」的創意思為，融入苗栗在地文化，推出「山那村」計畫，在園區內打造出占地2公頃的人文場域，讓造訪者透過2天1夜生活體驗，拉進人與人的關係，重現土地的美好。

「山那村」摒棄大門面式的出入口，改用圍籬中的小樹洞做為秘密通道，除增添「柳暗花明又一村」的神秘感，遊客更可透過架高的竹橋，穿越五葉松和油桐樹，體驗漫步在林間的感覺。

穿過樹林，映入眼簾的是巨大竹編屋，也是「山那村」的精神堡壘「情天幕」，業者邀請國際當代地景藝術家王文志，使用5000多根在地的孟宗竹和桂竹，整個團隊花了45天才編織完成。

走進「情天幕」和竹編隧道中，光影在眼前交錯，宛如歷經時光隧道。王文志表示，「情天幕」建立在大草坪上，象徵大地醞釀草地、草地推積出情天幕，在「情天幕」之中，遊客可以或站、或坐、甚至直接躺下，感受其中蘊藏著豐富的情感。

「情天幕」周邊設有15頂不同風格的純白帳篷，適合情侶、家人甚至家族入住；更與公館農會、獅潭范頭家以及農村小愛等在地職人合作，規劃自製果醬、福菜、竹編、南瓜饅頭等課程，同時依循24節氣轉換，提供當季的客家料理，讓遊客玩的養生、吃的健康。

勤美璞真文化藝術基金會執行長何承育指出，有別於飯店，訪客雖入住帳篷聚落，但「這裡做的不是露營，而是與自然為伍的生活美學態度」，希望遊客透過身體五種感官，親近大自然、貼近在地人文藝術，呈現「台灣的遊樂園」。

目前「山那村」採預約包團式經營，開放35至45人團體包場申請入住，勤美學提供1泊2食與在地課程體驗，每名成人要價新台幣3800元、3至12歲兒童每人2800元，新型態的宿營旅遊已吸引許多人詢問。1060129

(中央社)