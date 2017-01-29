民眾湧入中和烘爐地 警方投入警力疏導
春節期間大批信徒湧入新北市中和區烘爐地南山福德宮參拜，停車場一位難求。中和警分局調派警力沿途疏導交通，並樹立大型告示牌、LED跑馬燈告知民眾相關管制訊息，呼籲民眾搭乘接駁公車上山，免於塞車之苦。
中和警分局長陳銘宗表示，烘爐地山區僅1條聯外道路且會車不易，警方春節前已會同相關單位研擬交通疏導管制措施，春節期間每天上午7時至晚間7時規畫交通疏導勤務，並依現場車流狀況實施彈性、機動總量管制，一旦烘爐地停車場飽和，後續車輛一律停放至接駁場後改搭接駁公車上、下山，避免民眾開車進入山區後動彈不得。
警方表示，今年春節期間因天氣晴朗，前往烘爐地參拜的人潮與車流暴增，警方於景平路、興南路、烘爐地沿線規畫30名員警與6名義交投入疏導，並設置大型告示牌、LED跑馬燈提供疏導管制及即時交通訊息，也提醒民眾小心身上財物。
(中時)
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