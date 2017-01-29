精障男想吃牢飯 初二搶超商被逮

郭姓男子持刀到超商搶劫，得手7200元現鈔，5分鐘後被逮。(江詩筑翻攝)

苑裡鎮44歲郭姓男子疑似患有思覺失調症，長期失業加上日前與妻子離婚，男子了無生趣本想要自殺，但又走錯地點。今天清晨5時許，竟持菜刀走進苑裡鎮一處超商，他一進門就不發一語，用手指著收銀機，店員受到驚嚇，趁郭男走進櫃台搜刮時，店員趕忙跳出櫃台衝到店外的早餐店請求報警協助。

郭男將收銀機內的7200元放進自己的隨身包包後，徒步走出店外，沿著世界路與台一線方向逃離，巡邏警網獲報趕往，郭男在犯案五分鐘內就被警察攔捕。

警方調查，郭男戶籍在山腳里，父親住在療養院，母親出家，而他患有精神疾病，加上視力不佳，長期無業下前妻日前求去，過年期間兒子也跟前妻返家過節。郭男向警供稱沒錢生活，想去坐牢吃免錢飯才起意搶劫超商，訊後依強盜罪嫌移送偵辦。

通霄警方火速破案，苗栗縣警局副局長游永中一早也到苑裡分駐所頒發表揚獎金，以此勉勵員警。

(中時)