PGA潘政琮 拚台將30年來首冠
高爾夫好手潘政琮去年晉升美國PGA巡迴賽，今天在PGA農保公開賽升至並列第3，有望搶冠，而上次有台將在PGA奪冠，是陳志忠在1987年洛杉磯公開賽所締造。
潘政琮在去年10月取得PGA巡迴賽資格，今天在PGA農保公開賽第3回合打出69桿，目前以低於標準桿8桿的208桿並列第3，兩位美國選手史奈德克（Brandt Snedeker）和羅傑斯（Patrick Rodgers）以207桿暫時並列領先，潘政琮僅落後1桿，有望爭奪冠軍。
陳志忠在1983年成為首位進軍PGA的亞洲人，並於1985年勇奪得美國公開賽亞軍，1987年贏得洛杉磯公開賽冠軍，在台灣高球史上地位崇高。
潘政琮是去年里約奧運國手，去年11月在PGA巡迴賽RSM菁英高球賽，以並列第6作收，首度打進PGA前10名。他當時表示，未來會更加努力，知道自己可以做到。
在潘政琮之前，就是陳志忠榮登PGA巡迴賽舞台，如今「小潘」也有機會繼陳志忠後，再度拿下PGA巡迴賽冠軍。1060129
(中央社)
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