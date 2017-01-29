萌！初二回娘家！非洲野驢寶寶陪媽咪戶外踏青趣
好萊塢動畫《史瑞克》好友「驢子」對主人忠心耿耿、雖脾氣有些古怪但生性幽默，在動畫裡搶了「史瑞克」和「費歐娜公主」不少風采！但你知道嗎？「驢子」的原形是「非洲野驢」喔！
而台北市立動物園裡就能看到牠了！話說今（1月29日），也是年初二「回娘家」的好日子，而即將滿4個月的非洲野驢寶寶「娜比爾」也趁著好天氣跟著爸爸媽媽到戶外踏青！「娜比爾」可愛的模樣讓大小朋友好歡喜！不過動物園也提醒，為超萌的「娜比爾」拍照，但請不要用「閃光燈」嚇著牠喔！
非洲野驢是馬科動物的成員，為了在野外求生存，牠們具有非常敏銳的警覺性，時時保持警戒，周遭突然的大動作和聲響，都會引起非洲野驢的關注，只要看到牠們豎起耳朵，盯著一個方向站定不動，就是正在警戒中，以便能及時逃離危險。
非洲野驢全年都可以繁殖，當公驢發出喔咿喔咿的叫聲展開追求，除非母驢也有意願，若是母驢還沒準備好要繁殖時，就會對頻頻接近的公驢，使出後腳飛踢來表示拒絕，但繁殖期母驢也可能會被窮追不捨的公驢咬傷。
趁著雞年迎新春，歡迎大家來動物院看看的「娜比爾」，為嬌小的牠和辛苦的爸爸媽媽加油打氣，也來比較看看牠們這一家和動畫裡「驢子」的模樣，哪個比較可愛！
(中時電子報)
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