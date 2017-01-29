MLB》洋基新秀想搶先發 找神之右手指導
擁有極佳的身體素質、年僅21歲就登上大聯盟，洋基對年輕右投塞弗瑞諾(Luis Severino)的重視程度，可見一斑，但他卻無法回應期待，上賽季11場先發一勝難求，還苦吞8敗。面對低潮，該如何是好？他選擇求助多明尼加傳奇球星佩卓馬丁尼茲(Pedro Martinez)。
《NJ.COM》報導，洋基投手教練賴瑞(Larry Rothschild)曾點出塞弗里諾有幾個問題，一是速球的控球不佳，二是對變速球信心不足，再者就是滑球軌跡過平、又容易投高，以致被打得顏面無光；為了解決這些問題，塞弗里諾找上投球型態相似的佩卓。
「很榮幸跟他一起訓練，」塞弗里諾跟佩卓一起訓練幾天，並參考賴瑞的建議，針對投球機制跟放球點做修正，經佩卓的指導後，塞弗里諾有信心的說，「我投了牛棚，變速球的軌跡、速球的位置，都變得比去年還好。春訓充滿了希望，一切都會很好。」此外，為解決體重過重的問題，他減了10公斤之多。
或許是為刺激他成長，洋基總管凱許曼(Brian Cashman)要求塞弗里諾，若春訓卡不進大聯盟先發，不會放牛棚，而得從3A出發，看起來壓力頗大，但塞弗里諾則認為這很不錯，「(凱許曼)知道我能成為好的先發，我很開心，我想要先發，那是我的目標。」
(中時電子報)
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