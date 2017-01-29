農曆春節出遊　新北YouBike不打烊

新北市351個租借站農曆春節期間不打烊，仍維持24小時營運，歡迎民眾多加利用舉家出遊、拜年兼運動。（新北市交通局提供）

今年農曆春節好天氣，不少民眾舉家出遊踏青。新北市交通局表示，全市351個YouBike租借站不打烊，仍維持24小時營運，民眾可多利用大眾運輸系統轉乘YouBike外出拜年或走春踏青，方便又兼顧運動養生，一舉多得。

交通局表示，依往年統計顯示，YouBike使用高峰約在大年初三、初四下午時段，例如捷運淡水站單日租借次數都會破千；此外，鄰近著名地標或觀光老街如新月橋、捷運新店站、三峽三峽老街、鶯歌陶瓷博物館與鶯歌陶瓷老街、深坑老街等處的租借站，預計租借量也將比平常假日增加2至3倍，民眾可先上YouBike官方網站（http://ntpc.youbike.com.tw）或APP查詢各站點租借狀況。

交通局指出，為使市民享受微笑單車的便利性，市府積極打造完整YouBike網絡，農曆年前新北市站點總數已達351站，規模為全國第一，且在新北市借車仍享有前30分鐘免費優惠；若租借YouBike過程出現問題，可撥打YouBike 24小時客服專線(02)89785522。

(中時)