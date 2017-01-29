美PGA農保高球賽 台灣好手潘政琮居第三

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美國PGA農保高球賽（US PGA Tour Farmers Insurance Open）今天進行第3回合比賽，台灣高球好手潘政琮在這回合併列第三，如果明天表現優異，可望爭奪冠軍。

美國PGA農保高球賽在加州的托瑞松林（Torrey Pines）球場舉行，潘政琮連2天擊出69桿成績，與另1名美國選手弗諾（Tony Finau）暫列第三，弗諾第3回合成績為67桿。

潘政琮如果明天表現優異奪冠，將成為1987年陳志忠贏得洛杉磯公開賽以來，首位在美國PGA奪冠的台灣球員。

美國選手羅傑斯（Patrick Rodgers）今天打出無差錯的67桿，與另1名衛冕冠軍的美國選手史奈德克（Brandt Snedeker）暫時領先潘政琮1桿，並列第一。（譯者：中央社徐睿承）1060129

(中央社)