年初二台南車流多 各景點湧人潮

大年初二回娘家，台南市各條通往國道交流道的主要道路交通量大增，各主要景點也出現出遊人潮。經過兩天休館的奇美博物館今天正常開館，吸引大批遊客湧入。

台南地區清晨還有些涼意，但日出之後漸漸成為艷陽高照的天氣；除了傳統的初二回娘家行程之外，也有不少人把握好天氣的假日出遊，各景點都出現了不少遊客，因此路上車流量相當大。

通往國道1號仁德交流道周邊道路出現壅塞情況，車流回堵約1、2公里；不過，行車秩序還算良好，並未傳出重大事故。

經過除夕、初一兩天休館的奇美博物館，今天起正常開館，立即湧入大批遊客；明天雖是平時的週一休館日，但館方決定正常營運。

奇美博物館指出，常設展每日預約開放人數約5000人，為服務民眾，春節期間（初二至初九）每天特別增加2000名現場購票名額。因此，常設展粗估每日約7000人次；「紙上奇蹟－摺紙藝術與科學」特展不需預約，粗估參觀人潮每日約上千人。這段期間的博物館建築本體夜間照明，也將延長至晚間12時。1060129

(中央社)