春遊台灣燈會 雲林二天一夜趣

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台灣燈會即將於2月在雲林登場，春遊台灣燈會，一日遊、雙鐵之旅都可，今天要介紹兩天一夜的「偶說故事趣」、「親子探索趣」。

台灣燈會首次在雲林登場，50公頃面積的展場是歷年之最，並首創設新住民燈區，展現多元文化；2大燈區及展期，虎尾燈區2月11日至19日（8日至10日試營運）、北港燈區2月7日至19日。

雲林縣政府結合中部縣市，打造由台中清泉崗機場「中進中出」的旅遊新動線，帶引觀光客暢遊台灣燈會及中台灣，參與這場華人社會的國際盛會。

參觀台灣燈會在雲林，兩天一夜行程，分別是賞遊斗六、虎尾、斗南、土庫、北港的「偶說故事趣」；前往土庫、北港、大埤、虎尾的「親子探索趣」。

與雲林偶然相遇的「偶說故事趣」，30人1車週三至週日，第一天從斗六到百年歷史石榴車站，暢遊觀光工廠的大同醬油、汎歌，在朝露魚舖午餐後，參訪斗六的巧克力工房、老街區雲中街、太平老街、城頂街。

行程轉到虎尾參觀屋頂上的貓、北溪剪紙藝術村、糖廠、鐵橋、虎尾驛，晚餐後進入虎尾燈區體驗燦爛，晚間夜宿斗六。

第二天走進斗南他里霧文化園區悠遊美學、電影、繪本、漫畫的風采，接著暢遊「偶的家」戲偶文創園區、土庫的庄役場、第一市場、故事屋，體驗老街風味餐後，下午到北港親近老街風情，晚上品嚐特色美食之後，賞遊北港燈區。

「親子探索趣」的親子漫步探索雲林，30人1車在平日及假日出發，第一天行程到土庫踏訪觀光工廠、庄役場、第一市場等，參拜順天宮土庫媽祖後，午餐體驗土庫獨有風味。

下午到北港探索鹿寮百年天主堂、生活博物館、老街商圈的工藝坊、振興戲院等，晚餐體驗特色美食後，前進北港燈區，看原鄉花燈之美。

第二天從北港前往參觀斗南農業文創館、體驗大埤鳥仔餅，午餐前進虎尾品嚐特色風味餐，下午遊賞北溪剪紙藝術村、毛巾觀光工廠、雲林故事館、布袋戲館、合同廳舍、踏訪糖廠與鐵橋，晚餐後觀賞虎尾燈區璀璨燈花之美。1060129

(中央社)