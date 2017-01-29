郝龍斌初二鎮瀾宮參拜：讓國民黨重返執政

國民黨副主席郝龍斌（左三）今天上午也到大甲鎮瀾宮參拜，前台中市長胡志強（左二）陪同虔誠向媽祖上香。（張妍溱攝）

適逢大年初二，國民黨副主席郝龍斌今天上午也到大甲鎮瀾宮參拜。前台中市長胡志強與鎮瀾宮董事長顏清標陪同下，遵循古禮向媽祖娘娘虔誠上香、獻花等儀式；對於參選黨主席郝龍斌表示，若當選，積極讓國民黨重返執政最重要，沒想過參選2020年的總統大選。

郝龍斌與胡志強夫婦、顏清標、台中市議員李中、黃馨慧、李榮鴻及地方里長等人一同上香後，一行人至貴賓室泡茶閒聊，有媒體詢問胡志強為何與郝龍斌一同出席，剛升格當阿公的胡志強喜悅的說，郝龍斌邀約過年一起拜媽祖，有拜有保庇嘛！

對於國民黨主席選舉競爭激烈，胡志強則表示，多人出來選是好事，國民黨目前處境艱困，大家都願意站出來為黨努力，選賢與能，相信一定會更好。

此外，有媒體問郝未來是否想參選總統？郝龍斌表示，期盼當選黨主席，但沒想過2020年參選總統。他強調，每個人定位不同，他參選黨主席對未來黨的方向有主張，包括未來黨不能一人說了算，必須集體領導；立院黨團與議會黨團要結合；黨內世代交替讓年輕人出頭；黨主席要領導2018年勝選、2020年能贏回執政權、重返執政，才是最重要的事。

(中時)