再過11年 加州聖塔莫尼卡機場蓋公園
遷機場蓋公園是台灣政界討論多時的公共政策之一，不過南加度假勝地聖塔莫尼卡已經拍板，2028年要把機場關閉，改建綠意盎然的公園，宛如都市新肺。
聖塔莫尼卡（Santa Monica）機場是否要關閉，經過數10年支持與反對兩方的拉鋸，根據聖塔莫尼卡市府發布的聲明，如今227英畝的機場土地，決定要還給當地市民。
當地市府自1980年代起就亟欲規劃關閉這座機場，因不少航空意外都是在這個地方發生，根據美國國家運輸安全委員會（NTSB）指出，自1982年起至今，共有42起墜機發生在聖塔莫尼卡機場5哩內範圍。
最為人所知就是2015年好萊塢資深男星哈里遜福特（Harrison Ford），他當時駕駛古董教練機PT-22自聖塔莫尼卡機場起飛後，因機械故障墜落機場附近的本馬（Penmar）高爾夫球場。
當然反對者批評，機場帶來的噪音、汙染與廢氣排放，也是有關單位拍板把機場關閉的主因。
至於聖塔莫尼卡機場營運至2028年關閉，美國聯邦航空總署（FAA）發表聲明說，這是合乎地方公眾利益與兼顧飛航安全及需求的兩全其美決定。1060129
(中央社)
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