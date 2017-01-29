春節打麻將久坐 小心臀痛腿麻上身
春節假期有人會打麻將當消遣，但時間過長造成臀痛、腿麻甚至站不起來症狀，醫師提醒這是「梨狀肌症候群」作祟，做做2種臀部肌肉伸展操來改善類似症狀發生。
台北市立聯合醫院忠孝院區骨科醫師陳晉瑋指出，「梨狀肌」位於臀部深處、從薦骨到股骨的肌肉，負責大腿髖關節的外旋運動，像盤腿、翹腳都會使用到這處肌肉，因為此部位有主管下肢感覺的坐骨神經經過，若「梨狀肌」受到壓迫變得腫脹，便會壓迫到坐骨神經，而引起疼痛。
他說，常見的「梨狀肌症候群」有臀部劇烈疼痛，大腿後方酸痛或小腿酸麻無力，嚴重時臀肌萎縮、鼠膝痛（會陰神經受到壓迫）、行走不穩、甚至跛行。
而最常好發的族群則為久坐不動的上班族、需久蹲或搬重物的工人、不愛活動的老年人以及運動量大的運動員。
陳晉瑋表示，久坐又坐姿不正、喜歡翹腳，容易導致骨盆歪斜，引起「梨狀肌」緊繃；熱愛籃球、排球、網球等運動的年輕人或運動員，常需要反覆髖關節外旋動作，經常造成「梨狀肌」疲勞而發炎肥厚，進而刺激坐骨神經導致疼痛。
醫生建議，如何預防梨狀肌，就是避久坐，並隨時伸展「梨狀肌」，也提供2種肌肉伸展操，像是「坐姿」臀部肌肉伸展，民眾可先以左手抓住右膝推往左肩膀的方向，一天3次，每回20次，每次20秒；再換腳重複上述動作。
另一個則是「臥姿」臀部肌肉伸展，民眾先側左腳跨在右膝，右膝往上抬靠近身體, 伸展左臀；一天3次，每回20次，每次20秒；再換腳重複上述動作。
陳晉瑋強調，要預防「梨狀肌症候群」，最重要的還是避免久坐與坐姿不良，最好坐著半小時或1小時就要起身活動筋骨，而須久蹲工作的人也要記得定時起身休息與臀部保暖，習慣把錢包或手機放置褲後口袋的民眾，也要留意，坐下時務必將東西取出，避免梨狀肌受到強力壓迫。1060129
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。