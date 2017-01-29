春節打麻將久坐 小心臀痛腿麻上身

春節假期有人會打麻將當消遣，但時間過長造成臀痛、腿麻甚至站不起來症狀，醫師提醒這是「梨狀肌症候群」作祟，做做2種臀部肌肉伸展操來改善類似症狀發生。

台北市立聯合醫院忠孝院區骨科醫師陳晉瑋指出，「梨狀肌」位於臀部深處、從薦骨到股骨的肌肉，負責大腿髖關節的外旋運動，像盤腿、翹腳都會使用到這處肌肉，因為此部位有主管下肢感覺的坐骨神經經過，若「梨狀肌」受到壓迫變得腫脹，便會壓迫到坐骨神經，而引起疼痛。

他說，常見的「梨狀肌症候群」有臀部劇烈疼痛，大腿後方酸痛或小腿酸麻無力，嚴重時臀肌萎縮、鼠膝痛（會陰神經受到壓迫）、行走不穩、甚至跛行。

而最常好發的族群則為久坐不動的上班族、需久蹲或搬重物的工人、不愛活動的老年人以及運動量大的運動員。

陳晉瑋表示，久坐又坐姿不正、喜歡翹腳，容易導致骨盆歪斜，引起「梨狀肌」緊繃；熱愛籃球、排球、網球等運動的年輕人或運動員，常需要反覆髖關節外旋動作，經常造成「梨狀肌」疲勞而發炎肥厚，進而刺激坐骨神經導致疼痛。

醫生建議，如何預防梨狀肌，就是避久坐，並隨時伸展「梨狀肌」，也提供2種肌肉伸展操，像是「坐姿」臀部肌肉伸展，民眾可先以左手抓住右膝推往左肩膀的方向，一天3次，每回20次，每次20秒；再換腳重複上述動作。

另一個則是「臥姿」臀部肌肉伸展，民眾先側左腳跨在右膝，右膝往上抬靠近身體, 伸展左臀；一天3次，每回20次，每次20秒；再換腳重複上述動作。

陳晉瑋強調，要預防「梨狀肌症候群」，最重要的還是避免久坐與坐姿不良，最好坐著半小時或1小時就要起身活動筋骨，而須久蹲工作的人也要記得定時起身休息與臀部保暖，習慣把錢包或手機放置褲後口袋的民眾，也要留意，坐下時務必將東西取出，避免梨狀肌受到強力壓迫。1060129

(中央社)