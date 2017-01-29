台北地下街春節促銷抽金雞

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台北地下街春節促銷活動至2月19日，活動期間民眾只要在地下街消費滿新台幣500元，即可參加抽獎，獎品有PS4等好禮，頭獎為價值6萬8000元純金金雞擺飾。

春節連假，許多民眾紛紛出外購物、逛街，台北地下街看中此商機，利用抽獎等活動吸引人潮，只要累積500元以上地下街購物發票，就可到8號廣場服務處兌換滿額限定紀念商品，還可參加好禮抽獎。

台北地下街表示，除了準備Sony PS4+VR攝影機同捆組、台北地下街購物金6000至3萬元不等豐富獎品，為了迎接雞年到來，特別打造價值6萬8000元純金金雞擺件5組，當作頭獎獎品。

「買越多，中獎機會越高」台北地下街說，所有獎品送完為止，活動內容和詳情可上台北地下街臉書粉絲團查詢，每天現場也有不同折扣優惠，民眾可到場撿便宜兼抽獎。1060129

(中央社)