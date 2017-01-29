初二回娘家 高公局：北高雙向5小時

我要評比

國道高速公路局指出，截至上午11時，國道全線總延車公里為47.9百萬車公里，台北高雄雙向旅行時間維持在5小時內，預估本日交通量為130百萬車公里。

今天是年初二回娘家，春節假期第3天，高公局指出昨天全日總延車公里為122百萬車公里，為年平均平日（85百萬車公里）之1.4倍，台北高雄雙向旅行時間維持在5小時內。今天至清晨6時平均總延車公里為18.6百萬車公里，為年平均平日（6.5百萬車公里）之2.9倍，一早就出現回娘家車潮。

高公局指出，上午國道較為壅塞路段包括國1南下楊梅至竹北、王田至埔鹽；國3南下土城至龍潭、快官至中興、關廟服務區至燕巢路段以及國5南下石碇至坪林，其餘路段大致正常。

壅塞原因除流量較大外，也受多起事故影響，尤其上午8時至11時間，國1南下66.3公里、369.4公里、國3南下378.9公里、國5北上29.1公里、29.4公里處發生追撞事故，更使得車流難以消化。

高公局再次提醒用路人，應做好車輛保養並注意行車安全，以免發生車輛故障或事故，不僅延誤行程，也影響車流順暢。1060129

(中央社)