初二回娘家 國5下午北上實施高乘載管制
初二回娘家，國道高速公路局指出，國5下午北上實施高乘載管制，國1北上西螺至埔鹽系統、新竹系統至湖口、國5北上頭城至坪林路段易發生壅塞情形。
高公局表示，根據高速公路路況分析，今天年初二，台北高雄雙向旅行時間維持在5小時內，預估本日交通量為130百萬車公里。
下午國1北上西螺至埔鹽系統、新竹系統至湖口、國5北上頭城至坪林路段可能發生壅塞情形。高公局建議用路人收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用高公局1968網站及App查詢最新國道路況。
高公局特別提醒，國5下午北上實施高乘載管制，宜蘭至頭城路段開放大客車行駛路肩及配合主線儀控管制措施，於春節假期間將視交通壅塞狀況機動實施，請下午預計從國5宜蘭地區北返之民眾，注意收聽警廣，並留意主線資訊可變標誌顯示內容及路側標誌之標示行駛，同時保持行車安全間距，以維行車安全。1060129
(中央社)
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