春節零嘴一口接一口 小心肥胖上身

我要評比

春節期間，三五好友團聚聊天下，零嘴是不可或缺的東西。台北市立聯合醫院提醒，這些小零嘴的熱量極高，一口接一口，再加上年節連續幾天大餐，體重很容易增加2、3公斤。

北市聯醫指出，農曆新年期間一道道美食佳餚，讓人食指大動，尤其是與親朋好友聊天必備的小零食、小點心更是不可或缺，但是，在閒聊中不小心就會吃進大把熱量。

北市聯醫林森中醫昆明院區營養師黃孜立表示，年節常見的點心包括花生糖、地瓜酥、夏威夷火山豆、牛肉乾等，這些是高度加工食品，普遍含有高油、高鹽、高糖，其中堅果類食品，是由80%以上的油脂組成。

黃孜立指出，雖然堅果類含的油脂，是對身體有益的不飽和脂肪，但民眾吃過多的堅果，就像是「喝了很多油一樣」。

黃孜立解釋，以熱量來說，每人每日平均攝取熱量是1600至2500大卡，一把抓的堅果大概有80大卡，年節豐富的正餐加上幾口小點心，每日熱量攝取量很容易超標。

黃孜立也說，根據研究指出，人體吃進7700大卡會增加1公斤體重，因此年節連續幾天大餐，很容易增加2、3公斤。

對此，黃孜立提供幾個飲食小技巧，例如以水取代含糖飲料，減少高糖份飲料的攝取；盡量避免油炸方式或是重調味方式；食用前先以小盤子將零食裝盤，這樣比較容易知道自己吃的份量等。1060129

(中央社)