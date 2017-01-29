春節零嘴一口接一口 小心肥胖上身
春節期間，三五好友團聚聊天下，零嘴是不可或缺的東西。台北市立聯合醫院提醒，這些小零嘴的熱量極高，一口接一口，再加上年節連續幾天大餐，體重很容易增加2、3公斤。
北市聯醫指出，農曆新年期間一道道美食佳餚，讓人食指大動，尤其是與親朋好友聊天必備的小零食、小點心更是不可或缺，但是，在閒聊中不小心就會吃進大把熱量。
北市聯醫林森中醫昆明院區營養師黃孜立表示，年節常見的點心包括花生糖、地瓜酥、夏威夷火山豆、牛肉乾等，這些是高度加工食品，普遍含有高油、高鹽、高糖，其中堅果類食品，是由80%以上的油脂組成。
黃孜立指出，雖然堅果類含的油脂，是對身體有益的不飽和脂肪，但民眾吃過多的堅果，就像是「喝了很多油一樣」。
黃孜立解釋，以熱量來說，每人每日平均攝取熱量是1600至2500大卡，一把抓的堅果大概有80大卡，年節豐富的正餐加上幾口小點心，每日熱量攝取量很容易超標。
黃孜立也說，根據研究指出，人體吃進7700大卡會增加1公斤體重，因此年節連續幾天大餐，很容易增加2、3公斤。
對此，黃孜立提供幾個飲食小技巧，例如以水取代含糖飲料，減少高糖份飲料的攝取；盡量避免油炸方式或是重調味方式；食用前先以小盤子將零食裝盤，這樣比較容易知道自己吃的份量等。1060129
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。