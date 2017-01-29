川普將與沙國阿聯和南韓領袖通電話

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在美國總統川普禁止一些穆斯林國家旅客入境美國，引發軒然大波之際，今天他將與沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國等國領袖通電話。

法新社報導，白宮聲明表示，川普也將與南韓代理總統黃教安通話。

新上任的共和黨總統川普首先會在今天下午與沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（King Salman）通話，再來會打電話給阿聯王儲穆罕默德（Mohammed bin Zayed Al Nahyan）。

川普27日簽署影響廣泛的行政命令，未來90天禁止核發簽證給來自伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門的移民或旅客，沙烏地阿拉伯和阿聯不在這7個穆斯林國家的名單內。

這項移民禁令也包含未來120天，美國暫停收容難民的計畫，昨天在美國各地引發抗議。（譯者：中央社陳昱婷）1060129

(中央社)