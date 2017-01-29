士林食玩輕旅行 特色公園一個接一個
春節連假哪裡去？台北巿公園處說，以士林官邸公園為軸心出發，輕鬆騎乘YouBike來趟輕旅行，到雙溪公園賞櫻，至善公園賞雙溪河美景，原住民文化主題公園賞落羽松。
公園處長黃立遠表示，士林官邸公園一直是台北市民踏青、賞花的熱門景點，園內的園藝展覽館及新蘭亭為迎接春節到來，特別以應景的蝴蝶蘭、觀賞鳳梨、水仙等花卉，搭配炮燭春聯布置，更顯濃濃的中國味。
西式庭園及主題園區的紅、粉紅及白色的四季秋海棠現正耀眼開花中，此外，玫瑰園區裡超過1600株各色嬌艷芳香玫瑰都已陸續綻放，邀請民眾一起前來感受春天的氣息。
園藝管理所主任賀綺華指出，遊客往往會在造訪士林官邸公園後，前往國立故宮博物院觀賞展覽活動及文化典藏。然而，在福林路往善路的路上，公園密度相當高且都各有特色。
例如有仿中國庭園式布局的雙溪公園是賞櫻的最佳處所、占地遼闊且清幽的至善公園是賞雙溪河美景不可錯過的地方、靠近故宮附近則有原住民文化主題公園觀賞具北歐風情的落羽松。
在擁有豐富資源的士林地區走春後，夜間則可以去逛逛士林夜市，民眾一日內能遊歷這麼多的景點，絕對是滿載而歸。1060129
(中央社)
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