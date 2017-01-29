炮竹一聲除舊歲 紐約年節氣氛濃
今天是農曆大年初一，紐約華埠及法拉盛兩大華人聚集地熱鬧非凡，到處擠滿人潮，炮竹聲響徹雲霄，舞龍舞獅、鑼鼓喧天，非常有過年氣氛。
紐約市是亞洲以外全球最多華人聚集的大城市，近來移民數更是有增無減。曼哈頓帝國大廈頂端這兩天呈現華人最喜氣的金紅兩色光芒，而許多百貨公司及大賣場更推出新年折扣優惠及極富喜氣的年節裝飾，港式茶樓則是家家客滿。
中華公所下午舉行新春團拜與慶祝大會，主席蕭貴源期盼金雞年大家都有好彩頭，今年比去年更好；同時封街放鞭炮，只見各式炮竹滿天飛，萬頭攢動，很有年節氛圍。另有傳統中華民族服飾、舞蹈、太極拳、舞獅等表演，吸引上萬名中外遊客，熱鬧非凡。
另外，由美國繁榮華埠總會舉辦的「第18屆紐約慶祝新春炮竹文化節」在羅斯福公園（Roosevelt Park）登場，以響亮鞭炮聲迎接雞年到來。包括聯邦參議員舒默（Charles Schumer）等民選官員、社區僑領及各族裔數千人聚集觀賞炮竹施放。
今天適逢週六假日，雖然不少商家休息，但中華公所前大街到處是人，來自四面八方僑胞及外國友人，男女老少，不畏低溫，懷著興奮心情，慶祝華人一年當中最重要節慶。
另外法拉盛文藝中心舉辦的「新春廟會」活動，從法拉盛大街登場，伴隨著喧囂鑼鼓聲，舞龍、腰鼓隊和傳統眾神向緬街（Main St.）商家拜年，並在法拉盛市政廳舉行春節團拜及廟會慶祝活動，有歌舞表演、美食攤位、傳統中國手工藝教學以及揮毫寫書法等，吸引逾1500人參與，相當熱鬧。1060129
(中央社)
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