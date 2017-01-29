初二4000人聚內門南海紫竹寺慶團圓
高雄內門區農會為推廣在地特色食材，連續4年於大年初二舉辦「初二歡喜吃辦桌」活動，吸引不少內門子弟與外地遊客聞香而至「呷辦桌」；今天中午於南海紫竹寺前廣場席開402桌，高雄市長陳菊也特地到場與眾人同樂，互道恭喜，年節氣氛濃厚。
今日是回娘家的日子，市長陳菊在市府團隊的陪同下，一早至美濃天后宮、旗山天后宮、內門南海紫竹寺參拜，祈求國泰民安、社會祥和，並向市民朋友拜年賀歲、致贈小紅包，吸引許多民眾排隊領紅包，氣氛熱絡，隨後陳菊出席辦桌活動，歡迎內門子弟回鄉團圓呷辦桌。
陳菊說，內門素有總鋪師故鄉之稱，為配合初二回娘家的傳統習俗並推廣在地食材，創意推出「初二呷辦桌」活動，已經成為內門特色文化，從第一年的150桌增加至今年的402桌，一年比一年盛大。
內門農會今年邀請湯卿爐、李文棧、林秀美、陳志隆與侯文讀等5位總鋪師來掌廚，辦桌料理都用在地食材，今天推出10道開運菜，包括內門放山雞、魚翅肉羹、石斑魚、櫻花蝦油飯、筍干封肉、佛跳牆、蒜泥草蝦、燴海蔘、水果與冰品，並贈送當地蜂蜜、龍眼乾、龍鳳酥伴手禮禮盒，每個人吃得津津有味，有吃又有拿，初二樂開懷。
(中時)
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