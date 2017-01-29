除夕夜逢母難日 張本渝「這樣做」網友噴淚

張本渝對父母的孝行讓網友噴淚 。(圖/張本渝臉書)

藝人張本渝父親因病住院至今兩個多月，前天逢除夕夜特地請假回家吃團圓飯，在全家祭完祖先後，張本渝立即下跪跟父母磕了三個頭，感謝兩老多年來的養育之恩，這讓網友看完淚噴，直呼有洋蔥。

張本渝雖單身，但生活過得相當充實 。(圖/本報系資料照)

張本渝透露小時候都要向祖父母磕頭，但始終不知道其含意，不過現在終於搞懂了，她表示父母從小時候開始養育我們，不管賺多或賺少，總是在撐起家庭經濟重擔的同時，也在學習如何當個好父母，長大後縱使將注意力轉移到其他地方，對父母的關懷逐漸減少，不過他們對小孩的牽掛和愛仍然不變，這種無私的愛讓她對父母充滿感激，因此決定磕頭表示自己的敬意，也是崇敬靈魂的行動。

前天除夕夜碰巧是張本渝生日，她表示雖沒許下生日願望，但期盼未來每一次過生日，都能在當天磕頭回報父母的養育之恩，這也讓網友大讚「孝順的女人值得認同」。

(中時電子報)