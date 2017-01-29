女跌陽明山邊坡 警以掌聲定位救援
住在天母的30歲嵇姓女子，本月19日從陽明山文化大學騎車回家，行經東山路25巷，因天色昏暗加上車速過快，沒看清楚前方路況，不慎跌落邊坡。但是山壁雜草叢生，警消為了確定嵇女位置，要她「鼓掌」發出聲音，再以繩索垂降，將她從5公尺深的山坡救起，嵇女看到救護人員後連聲道謝。
北市警山仔后派出所員警執行巡邏勤務，接獲消防局轉報，晚上7點47分，機車騎士在陽明山一家「屋頂上」餐廳下方200公尺處，衝出道路跌落邊坡，警消與警方立即展開救援。
救難人員到場後無法確定位置，嵇女受到驚嚇無法大聲呼救，警方對著山下大喊「有人嗎？我們是警察。」接著聽到嵇女拍掌聲響，立即通知救難人員朝聲音方向，丟下繩索展開救援。
嵇女被救起後，除了些許皮外傷，一直喊腳踝很痛，警消初步檢視，除了身上多處挫傷外，並無大礙，嵇女一臉驚恐仍不斷向救難人員道謝。
(中時)
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