張鈞甯下跪收紅包 網讚有家教

張鈞甯下跪領紅包。（圖／取自張鈞甯臉書）

一年一度的農曆除夕，讓許多藝人都放下工作陪在家人身旁。女神張鈞甯也不例外，她在除夕夜當天和家人度過，不過她po出的照片中，她下跪接下媽媽給的紅包，讓看的到網友都不禁讚嘆「有家教！」

張鈞甯近年工作滿檔，給紅包自然不小氣，她曝光的照片中，給媽媽的紅包厚到還用春聯包起來，讓人好奇究金額。不過最讓粉絲驚豔的，則是她在領取媽媽發的紅包時是跪著領，令許多網友意外，直呼「這年頭很少後輩會跪著領紅包了。」大讚張鈞甯相當有家教。

(中時電子報)