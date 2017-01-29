金門1水獺遭路殺 縣府籲駕駛注意防範
金門縣金沙鎮述美國小附近一隻水獺死亡，獸醫檢查推斷應是遭車撞死，這是金門今年第一起水獺路殺事件，縣府今天呼籲，駕駛行經東半島湖庫等水域附近，務必慢行，以免憾事重演。
縣府建設處農林科今天表示，昨天上午約8時接獲民眾通報，路上有一隻已死亡水獺，經人員初步紀錄後，轉交金門縣野生動物救援暨保育協會處理，經獸醫檢查結果水獺為雌性，牙齒尚未換成恆久齒，推估仍為幼獸。
這隻水獺身長64公分，未含尾則有40公分，1.06公斤，頭顱變形，口腔、鼻腔內有血液，頭骨、下顎及多處肋骨骨折，死因應為遭車輛撞擊死亡。協會採集舌頭肌肉及肝臟供學術單位進行遺傳物質與毒物分析研究。
農林科說，死亡個案為水獺幼獸，胃部有食物殘留，發現地點周邊並無工程開發、大型機械農耕或其他棲地擾動情事，由於水獺生活有領域性，因性成熟而遷移的可能性極高。
農林科科長鐘立偉表示，去年全年共計發生5起水獺路殺案通報案件，本案為今年第一起。
鐘立偉說，縣府在農委會林務局、東海大學、台灣大學及金門國家公園管理處等單位協助下，已陸續在陽明湖等區域設置動物隔離網及動物廊道，以降低水獺突然穿越造成路殺等情況發生；另外，陽明湖下湖儲水池等多數新增水域，目前都有水獺遷入並繁衍新生水獺的紀錄。
另外，縣府建設處表示，春節假期鄉親因聚餐與拜年行程較多，夜間開車數量增加；根據歷年統計結果，東半島自然村風水池、湖庫、農塘、魚類養殖池及區域排水系統都屬水獺出沒熱區，開車路過請務必慢行；若發現水獺穿越馬路或其他意外個體，請協助通報縣府農林科（縣府1999）或金門縣野生動物救援暨保育協會處理，也可透過協會臉書社群回報。1060129
(中央社)
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