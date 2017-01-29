苗栗小黃與轎車擦撞 3人輕重傷

一輛計程車今天行經苗栗市英才路，疑似超車不慎與對向自小客車擦撞，兩車失控分別撞上路旁號誌桿、栽進農田卡在駁坎，共3人輕重傷，其中計程車駕駛傷勢嚴重命危。

苗栗縣消防局中午11時許接獲報案指稱，苗栗市英才路接近文發路口發生嚴重車禍，救護人員趕往現場發現，計程車撞擊路旁號誌桿側翻在路旁，駕駛受困車內，已陷入昏迷；對面另有一輛銀色自小客車，疑遭撞擊後失控衝進農田，倒栽蔥式卡在人行道駁坎，車內一對夫妻也受傷待援。

事故現場一片狼藉，零件散落車道，計程車車頭幾乎全毀，蔡姓駕駛傷勢嚴重昏迷，送往衛福部苗栗醫院搶救，有生命危險；小客車上駕駛羅姓男子（53歲）頭部外傷，妻子阮姓女子（58歲）左側骨盆骨折、四肢多處擦傷，送大千醫院救治。

警方勘察事故現場，初步懷疑計程車蔡姓駕駛（52歲）經英才路往文發路方向行駛時，在距文發路口前100公尺處，疑似跨越雙黃線超車不慎，與對向轎車高速擦撞失控釀禍，詳細事故原因及肇事責任仍待進一步調查釐清。1060129

(中央社)