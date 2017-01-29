苗栗小黃與轎車擦撞 3人輕重傷
一輛計程車今天行經苗栗市英才路，疑似超車不慎與對向自小客車擦撞，兩車失控分別撞上路旁號誌桿、栽進農田卡在駁坎，共3人輕重傷，其中計程車駕駛傷勢嚴重命危。
苗栗縣消防局中午11時許接獲報案指稱，苗栗市英才路接近文發路口發生嚴重車禍，救護人員趕往現場發現，計程車撞擊路旁號誌桿側翻在路旁，駕駛受困車內，已陷入昏迷；對面另有一輛銀色自小客車，疑遭撞擊後失控衝進農田，倒栽蔥式卡在人行道駁坎，車內一對夫妻也受傷待援。
事故現場一片狼藉，零件散落車道，計程車車頭幾乎全毀，蔡姓駕駛傷勢嚴重昏迷，送往衛福部苗栗醫院搶救，有生命危險；小客車上駕駛羅姓男子（53歲）頭部外傷，妻子阮姓女子（58歲）左側骨盆骨折、四肢多處擦傷，送大千醫院救治。
警方勘察事故現場，初步懷疑計程車蔡姓駕駛（52歲）經英才路往文發路方向行駛時，在距文發路口前100公尺處，疑似跨越雙黃線超車不慎，與對向轎車高速擦撞失控釀禍，詳細事故原因及肇事責任仍待進一步調查釐清。1060129
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。