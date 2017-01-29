黃曉明剛當爸 卻自曝最難忘異性是趙薇

中國大陸演員黃曉明1月稍早才升格當爸爸，卻在今晚將播出的大陸綜藝節目中坦承，自己最念念不忘的異性是北京電影學院的老同學趙薇。

中新網報導，黃曉明的老婆Angelababy（楊穎）17日順利產下兒子「小海綿」，升格當爹的黃曉明到哪都是「有子萬事足」的模樣。

但在大年初二將播出的「我們的挑戰」新春聚會特別節目中，黃曉明卻在「真心話」遊戲首輪就失利，必須回答製作單位提出「讓你一直念念不忘的女性是誰？為什麼？」的問題。

看完題目的黃曉明一臉苦相，雙手緊張到不知往哪放。騎虎難下的他最後承認，念念不忘的異性是大學同窗趙薇，因為「初戀總是最難忘的」，還自曝即使現在見到趙薇還會不由自主緊張起來。

黃曉明與趙薇是北京電影學院表演系的同窗。黃曉明當年入學軍訓課上第一眼看到趙薇，頭一次領悟到心動的感覺。

即使相識20年沒有進一步發展，黃曉明在陸媒眼中仍是趙薇最忠實的守護者。例如2014年中國大陸百花獎的紅毯現場，黃曉明為趙薇撐傘又提裙襬，貼心舉動令外界印象深刻。

此外，趙薇這幾年過生日，黃曉明必定在微博上發文祝福。兩人深厚的情誼歷久不衰，還有大陸網友曾以「有一種友情，叫做『趙薇黃曉明』」為題撰文，在網路上引起轟動。1060129

(中央社)