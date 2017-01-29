內門辦桌迎返鄉遊子 陳菊率員同樂

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「初二歡喜吃辦桌」活動今天在高市內門區南海紫竹寺前廣場登場，席開402桌，歡迎返鄉遊子，市長陳菊也率員到場與眾人同樂，互道恭喜，現場年節氣氛濃厚。

為推廣在地特色食材，內門區農會連續第4年於大年初二舉辦這活動，年年吸引不少內門子弟與外地遊客聞香前來呷辦桌。

陳菊在市府團隊陪同下，一早至美濃天后宮、旗山天后宮、內門南海紫竹寺參拜，祈求國泰民安、社會祥和，並向市民朋友拜年賀歲、致贈小紅包，領取民眾相當踴躍，氣氛熱絡。

陳菊中午隨後轉往南海紫竹寺出席辦桌活動，歡迎內門子弟回鄉團圓呷辦桌，陳菊說，內門素有總鋪師故鄉之稱，為配合初二回娘家的傳統習俗並推廣在地食材，創意推出「初二呷辦桌」活動，已經成為內門特色文化，從第一年的150桌增加至今年的402桌，一年比一年盛大。

今年辦桌活動由5名總鋪師掌廚，將在地的龍眼、筍乾、放山雞等食材入菜，做出原汁原味的內門辦桌料理，歡迎大家一起到內門吃辦桌，歡度新春假期。1060129

(中央社)