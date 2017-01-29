陸客乘船大馬失聯 18人護照資訊確認

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一艘載有20多名陸客的快艇28日從馬來西亞亞庇駛往沙巴環灘島途中失聯，其中18名中國大陸公民的護照資訊已確認，大陸國家旅遊局已啟動緊急機制因應。

新華社報導，中國大陸國家旅遊局局長李金早要求駐新加坡辦事處迅速了解相關情況，與使館和馬來西亞旅遊部門保持密切聯繫，相關業務司室儘快核對遊客和團隊有關訊息。

此外，中國大陸國家旅遊局已成立由副局長杜江率領的因應小組，處理相關工作。

馬來西亞海事執法局指出，這艘快艇共載有31人，其中28人來自中國大陸。但中國大陸駐亞庇總領事館目前只確認18名中國大陸公民的護照資訊。

由馬來西亞皇家海軍和海岸巡防隊聯合組成的團隊正在相關海域搜救。截至29日上午9時，尚未到失聯船隻。

中國大陸駐亞庇總領事館表示，已要求當地政府加強搜救力道，並密切關注相關情況。1060129

(中央社)