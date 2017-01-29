春節送喜氣 菲僑團甜粿濟貧
農曆春節，馬尼拉華人區縈繞著洋洋喜氣，馬尼拉僑團中元友誼社循例舉辦甜粿濟貧活動，與弱勢菲人分享歡樂，拉近菲華兩民族的距離。
提到農曆新年，菲人的第一印象就是吃甜粿，但許多都市貧民因收入不高，沒有機會享用。上午8時，中元友誼社以及馬尼拉華人記者會，在馬尼拉華人區義診中心分送500盒甜粿給貧苦菲人。
中元友誼社創立於2004年，創會會長吳祥平說，「我們希望透過送甜粿，讓菲律賓貧民感受華人過春節的喜氣，同時增添菲人對華人的好感，為菲華友誼略盡棉薄之力。」
吳祥平補充說，甜粿就是年糕，具有甜且黏的特性，送甜粿給菲律賓人，除了「年年高升」的寓意外，也祝福他們「好運黏黏（年年）、全家團圓」。
中元友誼社成立以來每年都舉辦這項活動，除了重要社工之外，參加甜粿贈送活動的人士還包括馬尼拉華人記者會會長黃學鳴以及義診中心志工等10餘人。1060129
(中央社)
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