草衙站閘門卡卡 高捷：系統重開即正常

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高雄捷運公司今天說，上午同仁發現草衙站閘門疑似啟動速度過慢，經維修人員到場了解狀況，進行系統重開機後即恢復正常。

高捷公司表示，同仁當時考量大魯閣草衙道樂園即將開門營運，維修人員隨即主動到場了解狀況，進行系統重開機後即恢復正常，並未影響樂園消費者進出站。

高捷公司指出，年節天氣回暖, 另加上高市府舉辦許多春節活動，吸引民眾外出走春遊玩，讓捷運運量爆增，昨天大年初一運量26.4萬人次，比去年初一增加5萬人次。春節期間歡迎民眾多多搭乘捷運出遊。1060129

(中央社)