美PGA農保公開賽 潘政琮暫並列第三

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在美國南加聖地牙哥舉行的PGA農保（Farmer Insurance）公開賽，台灣高爾夫球小將潘政琮打完前3回合，暫以低於標準桿8桿的208桿與弗諾並列第3，明天將爭奪冠軍杯寶座。

尋求復出的美國高球名將老虎伍茲（Tiger Woods），在農保公開賽打到第2回合，總桿數148桿未能跨越晉級門檻，提前出局。

根據打完前3回合的總排名，美國選手羅傑斯（Patrick Rodgers），以低於標準桿9桿的207桿，與另1位美國選手史奈德克（Brandt Snedeker），暫時並列第1。

羅傑斯是2014年業餘高爾夫世界排名第1，而潘政琮以及和他暫時並列第3的美國選手弗諾（Tony Finau），則分別是2013年與2015年業餘高爾夫的球王。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）體育頻道報導，潘政琮就讀華盛頓大學期間，參加大學高爾夫賽事共奪得8座冠軍，又曾是業餘高爾夫的球王，是個好手。

台灣男子高爾夫球選手，上回在美國PGA奪冠是在1987年，洛杉磯公開賽陳志忠不負眾望捧回冠軍杯，如今潘政琮能否再創新猶，就看他明天第4回合能否再接再厲，為台灣爭光。1060129

(中央社)