川普撤TPP 可能與台等10國談雙邊協定
美國總統川普決定退出前總統歐巴馬苦心追求的「跨太平洋夥伴協定」（TPP），改採雙邊經貿協定，美媒分析，美國新政府可能洽談的國家，包括英國、中國、台灣等10國。
「華爾街日報」所指國家，包括英國、墨西哥、加拿大、中國、日本、南韓、德國、俄羅斯、越南及台灣。
報導引用2015年數據，與美國有貿易逆差的國家，依金額多寡，依序是中國、日本、墨西哥、德國、越南、南韓、加拿大、台灣、俄羅斯、英國。
華爾街日報指出，美商務部長羅斯（Wilbur Ross）在參議院任命聽證會被問及相關問題時，從未排斥與台灣洽談的可能性。但台灣方面態度十分謹慎，擔心美台啟動談判恐遭致北京強烈反彈。
另外，在英國脫歐未底定前，任何美英洽談協定可能性不高；川普若重新啟動北美自由貿易協定（NAFTA）談判，攸關墨西哥前景；川普並威脅對中國片面課稅或加強貿易條件。
至於一直極力促成TPP的日本首相安倍晉三態度已有所轉變，表明不排除與美洽談雙邊協定；另南韓與美國的不平衡汽車出口情況，讓兩國重啟談判大增。
談及德國，川普已警告德國在墨西哥生產再銷美的汽車將課以高關稅，但德國不可能不顧歐盟，逕自與美洽談正式協定；美俄官員正考慮結合投資與貿易的平台；美國也可藉由與越南洽談協定，戰略性向中國施壓。1060129
(中央社)
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