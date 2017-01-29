春節關懷電話 桃醫志工展愛心

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在春節團圓的日子，對於獨居的民眾而言，有可能內心寂寞而鬱鬱寡歡，桃園醫院一群愛心志工，選擇在假期間，以電話溫馨慰問獨居長輩，貼心關懷百分百。

衛生福利部桃園醫院新屋分院表示，隨著醫療的進步，平均年齡增加，加上家庭結構的改變，造成越來越多老人，獨自在農曆春節中過年。

桃園市新屋地區位處偏鄉，桃園醫院新屋分院為了讓偏鄉獨居長輩也能過好年，在春節期間從除夕到初五，安排由社工與志工輪流打電話給偏鄉獨居老人，希望藉由關懷，讓獨居長輩們感受到社會溫度。

桃園醫院新屋分院院長王偉傑表示，醫院的社工室先詢問是否有意願協助獨居長輩們安心過年，沒想到不少社工與志工們一口答應，犧牲與家人的春節團聚，穿上服務背心，化身獨居長輩的守護者，針對64名獨居長者展開電話問安。

社工室主任余珮瑜說，獨居並不意謂孤獨無依，但如何讓獨居長者生活得更安全、更有尊嚴，是政府與社會大眾共同的責任，也希望透過現小小的舉動、一通電話，讓獨居長者也感受到社會的關懷，度過快樂、平安的農曆年。1060129

(中央社)