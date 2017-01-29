珍稀水獺來不及長大 金門又1隻斷魂

金門又發生珍稀保育類野生動物水獺遭到「路殺」的憾事。（金門縣府提供）

死亡個體全身長64公分（不含尾長40公分），重約1.06公斤。（金門縣府提供）

金門去年共有5起水獺路殺通報案件，縣府已採取搶救措施。（金門縣府提供）

金門在大年初一發生珍稀野生動物遭「路殺」案件，1隻瀕絕保育類「歐亞水獺」在述美國小附近被車子撞死，推斷為尚未長大的幼獸。縣府已委託《金門縣野生動物救援暨保育協會》採取組織提供學術研究，並呼籲民眾開車慢行，避免再度發生憾事。

水獺在台灣地區及大陸沿海僅金門仍有穩定發現，根據台大教授李玲玲剛完成的3年野地調查，估計全島數量只有100餘隻，且在棲地破碎化包括水系斷絕、植被持續消失下，面臨生存和繁衍嚴重危機。

昨天上午8時，縣府農林科接獲民眾報案，立即派員趕抵現場紀錄，再轉交《金門縣野生動物救援暨保育協會》處理，遇難水獺檢查結果為雌性，牙齒尚未換成恆久齒，推估仍為幼獸。全身長64公分（不含尾長40公分），重約1.06公斤，頭顱變形，口腔、鼻腔內有血液，頭骨、下顎及多處肋骨骨折，死因應為遭車輛撞擊所致。

該協會獸醫師發現死亡水獺的胃部有食物殘留，路殺地點周邊並無工程開發、大型機械農耕或其他棲地擾動情事，由於水獺生活有其領域性，推估因性成熟而遷移的可能性極高。

縣府已委託《金門縣野生動物救援暨保育協會》採集舌頭肌肉、肝臟提供學術研究，並呼籲夜間與清晨開車經過東半島湖庫及溪流水域附近，應注意減速慢行，以免再發生意外。

縣府農林科長鐘立偉指出，去年共有5起水獺路殺通報案件，縣府在農委會林務局、東海大學、台灣大學及金門國家公園管理處等單位協助下，已陸續於陽明湖等區域設置動物隔離網及動物廊道，以降低水獺突然穿越遭到路殺率，另陽明湖下湖儲水池等多數新增水域，目前均有水獺遷入並繁衍新生代的紀錄。

此外，根據DNA資料顯示，去年10月在述美國小路段遭車子撞死的老年雄性水獺，也曾於山西水庫出沒，來往兩地的道路長約9.5公里，推斷水獺可能沿著溝渠、溪流及農塘等水域移動，縣府今年度將檢視水獺可能的行走路線，進行局部改善之外，並增設交通警示牌，提醒用路人開車慢行。

縣府表示，民眾若發現水獺穿越馬路或其他意外個體，可透過《金門縣野生動物救援暨保育協會》臉書回報或透過縣府1999通報農林科處理，協助執行野生動物保育工作。

(中時)