川普讓世界末日提前幾秒 「小英會讓台灣末日提前幾年！」

南鯤鯓代天府今年國運抽出下下籤，其中「聞仲敗逃」，則被解釋為「武后亂政」。（萬于甄翻攝）

南鯤鯓代天府2015年抽出國運籤「武后坐天」，被視為「蔡英文當選」，今年抽出「聞仲敗逃」，被解釋為「武后亂政」。國民黨政策會執行長蔡正元痛心說：「川普讓世界末日提前幾秒，蔡英文會讓台灣末日提前幾年！」

蔡正元指出，武后一定要亂政嗎？武后也可以不亂政，聞仲畢竟是《封神榜》的虛構人物，沒有非敗逃不可的道理，事在人為。小英為了搞台獨，先否定九二共識，再抱日本安倍的大腿，放棄沖之鳥海域權利，又要進口日本核災區食品，接著抱希拉蕊大腿，結果抱錯了，改當川普賭場的籌碼，玩起仇中、降日、求美的賭局。

蔡正元怒批，蔡英文如果不悔悟，繼續內鬥內行、外鬥又不行的下場，將成不折不扣的「韋后」，不會僅只是「武后」而已。

網友不滿說：「武則天被黑的最慘的一次~」「蔡英文哪裡有武則天的能力啊？」「能不能不要汙辱武則天，好歹武則天開科舉、納賢臣、興水利，都是在為百姓做事啊！」「搞到天怒人怨，看著！今年雞飛，明年狗跳」「總結一句話，完蛋了！」

(中時電子報)