初二出遊車潮 國道屢傳事故

我要評比

大年初二出遊車潮增加，加上發生多起追撞事故，國道部分路段出現車多、壅塞狀況。高速公路局提醒用路人多點耐心，保持行車安全距離。

高速公路局預估今天國道交通量為130百萬車公里，是年平均平日（85百萬車公里）的1.5倍，比昨天初一超多。預估下午會出現更多出遊和北返車潮，國道5號北上路段下午3時起將實施高乘載管制。

國道5號雪山隧道路段每逢假期必塞，高公局交通管理組科長宋嵩表示，昨天北上路段一路壅塞到晚上11時30分左右，今天預估也「差不多」，用路人如果不想被塞在隧道裡，最好掌握路況，必要時改走替代道路。

今天上午國道1號、3號、5號都曾發生追撞事故，所幸無人傷亡；其中上午9時32分，國道3號378.9公里中寮隧道，發生5輛小客車追撞，因在隧道之中，車流一時難以消化，事故至接近中午的11時左右排除。

午後中寮隧道南下路段仍然壅塞，時速約30到40公里。宋嵩指出，下午主要是車多影響，國道5號沿線風景區多，南下用路人從國道3號轉國道5號，卡在燕巢系統附近。

宋嵩表示，今年春節只有6天假期，民眾可能提早北返，預估下午國1北上西螺至埔鹽系統、新竹系統至湖口、國5北上頭城至坪林路段，都可能壅塞。1060129

(中央社)