園遊會迎雞年新春 銘華中文校童樂翻天

大年初一在加拿大能有多好玩？今天在安省銘華中文學校參加金雞迎春園遊會的400多名學童，因為忙著玩遍多達16種不同的中華文化遊戲，恐怕沒辦法好好回答這個問題。

學校學生人數多達上千人的銘華中文學校，已有25年歷史，是加拿大安省的公立教育局國際教育課程體系下，辦學績效有目共睹的中文學校。

近幾年來，校方開始在農曆春節期間舉辦園遊會，因為內容活潑有趣、豐富多元，更成為全校師生和家長共同期盼的年度大事。

今年的園遊會，遊戲項目多達16項，從平衡拍、踢毽子、紙雕雞、打竹板、扯鈴、寫春福、滾鐵環、竹竿舞等，每一項都讓不同年齡層的學生們玩得不亦樂乎，而且樣樣有獎。連活動時間該結束了，都還有小朋友捨不得離開，想要繼續玩下去。

銘華中文學校校長趙美然表示，為了不讓孩子們覺得學中文很枯燥，校方特別趁著過年，安排這樣洋溢著中華文化內涵的園遊會活動，孩子們都很開心。而除了過年的園遊會，學校還會舉辦漢字文化節、卡拉OK比賽、書法比賽等，激起學生的學習動機。

大多倫多地區僑務委員金聲白，帶著已經成年的女兒金偉儀一起出席園遊會。他說，女兒當年也是一路在銘華學校學習中文多年，畢業後，還回校擔任義工。而今天看到這麼多小朋友在園遊會中，開心參與各式各樣充滿中華文化內涵的遊戲，他身為家長也覺得很高興，因為這顯示出華文教育和中華文化在加拿大，正在綿延和傳承當中。

在園遊會一開始，校方特別為即將退休的約克郡公立教育局國際教育課程總校長陳何愛儀（Dr. Ivy Chan）舉辦歡送儀式。

陳何愛儀強調，她在教育界40年、在國際教育課程部門10年，看到中文學校如何讓下一代愛上中文、愛上中華文化，而且學中文的，並不只有華人子弟；這尤其凸顯出結合不同語言的加拿大國際教育課程的重要性。因為，學習不同的語言，將有助於全球和諧，讓大家能夠相互瞭解、尊重和欣賞他人。1060129

(中央社)