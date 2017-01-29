國道初三初四北上高乘載管制 3人上路

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春節國道北上高乘載管制將於初三、初四兩天展開，小型車需乘滿3人以上才能上高速公路，但今年特別開放車上有身心障礙證明或孕婦證明者不受此限；高市警方今天呼籲駕駛配合。

高市警局交通大隊指出，高乘載管制點包括，國1高雄端（漁港路、中山路匝道）、南華、高雄（中正路、建國路、九如路匝道）、大中、楠梓（旗楠路、興楠路匝道）、岡山、路竹交流道、國3田寮交流道、台88線鳳頂交流道（台88主線、鳳頂路匝道）等14處。

交通大隊說，高承載管制實施時間為明後兩天的上午9時至下午2時，請駕駛屆時先行搖下車窗或備妥相關證件資料，方便執勤員警分辨乘車人數，以減少排隊等候時間。

交通大隊又說，春節連假前3天國道湧現大量返鄉、出遊車潮，多起國道追撞事故造成主線、匝道周邊車流回堵，提醒市民長途行駛務必養足精神，精神不濟請多利用國道服務區休息，同時行車保持安全距離，以避免事故發生，造成自己與他人不便。

交通大隊並提醒民眾，出門前多利用警廣（FM93.1）、高雄市政府LINE、1999APP、i-Bus APP、高雄任我行APP、高速公路1968APP、高雄市即時交通網、省道即時交通資訊網等查詢最新路況，並行駛替代道路避開壅塞。1060129

(中央社)