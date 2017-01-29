總統新北上香祈福 金雞紅包受歡迎

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新春大年初二，總統蔡英文今天前往新北市板橋慈惠宮媽祖廟、接雲寺觀音廟上香祈福，並發放「2017未來一起」可以立蛋的一元公雞紅包。

總統蔡英文大年初二發紅包，今天上午吸引大批民眾大排長龍領取，互道新年快樂。上午11時25分開始發放的紅包，在上午約7時就已經有人開始排隊了。

新春大年初二，總統蔡英文29日上午先前往新北市板橋慈惠宮上香祈福，陪同的人員有新北市副市長葉惠青以及立委羅致政等人，廟方鐘鼓齊鳴，歡迎總統來上香祈福國泰民安。

慈惠宮外面有排隊等著「鑽轎腳」領發財金的人龍，以及新春年貨大街的人潮，因為天氣不錯，許多人出遊，將封街迎新的府中路，擠得人潮滿滿。

隨後，蔡總統在新北市立委吳秉叡等貴賓陪同下，又到不遠處的新北市板橋接雲寺上香祈福。此時，接雲寺外面等著總統發放紅包的人潮，早就開始排隊，人龍從接雲寺沿著府中路路尾，綿延到路頭的慈惠宮。

穿著米色西裝外套的蔡總統，隨後在接雲寺廟埕發紅包，她一面發紅包，一面向民眾道賀「新年快樂」。

總統府相關人員說，準備2000個紅包。但因為人潮實在太多，加上總統另有其他走春行程，接雲寺廣播表示，總統發不完的福袋，會由廟方協助。

因為行程緊湊，總統在上香祈福與發紅包的時候，並沒有致詞。

領到總統紅包的民眾相當高興，有的拍照留念。有民眾排不到隊伍，只好向已經領到紅包的人拍照，並說「我要拍下來做紀念」。

總統的紅包，封面圖案是1隻雞，寫著中華民國106年丁酉，「2017未來一起」，裡面是新台幣1元硬幣，印有中文「新年希望」和英文「Happy New Year」字樣，並有總統和副總統的簽名。

總統的紅包還可以折疊後，將象徵大吉大利的金雞蛋立起來。雞立起來就叫「起雞」，音同「起家」，代表家可以發展得很好，有財源廣進、大吉大利的意涵。1060129

(中央社)