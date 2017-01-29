地表最方便 台超商數量破萬密度冠全球

國外媒體指出，向圖書館借書、購買火車票、領取線上訂購商品甚至是和朋友聚餐，台灣便利商店密集度之高，將便利商店的概念提升到了一個全新的層次。

法新社報導，擁有2300萬人口的台灣共有1萬多家便利商店，平均每2300人就有1家，密集度傲冠全球。隨著實體店面數量趨於穩定後，這種連鎖零售商店正在尋求替代方式，好讓財源滾滾而來。

除了販售一般零食和盥洗用品外，台灣過於飽和的7-Eleven和全家便利商店轉而提供熱食，從饅頭、湯品到燉菜，應有盡有，且早晚皆有供應。

如今，這些便利商店重新翻修用餐區，並在菜單上增添更花俏的菜色，比如日本拉麵、韓式泡菜鍋和青醬義大利麵等，上頭還附有卡路里標示。

日本連鎖全家便利商店與台灣有機產品生產商「天和鮮物」合作成立有機複合型店鋪，販賣冷凍鮮魚和天然發酵的麵包等。

此外，台灣的便利商店也在物流體系占有一席之地。1名20歲的李姓大學生就把一整箱的書本，從台灣東部的大學寄回台北的家。她說，「不是每個地方都有郵局，郵局也不是一直開著。」

大多數的7-Eleven店家都設有多功能的Bon系統，能夠列印照片、購買火車票和演唱會門票，或是繳交停車費。

台北的陳小姐說，每週至少會去2次便利商店臨櫃繳款及使用影印和掃描服務，或是領取線上訂購的書籍和雜誌並付款，不過她說，便利商店最基本的商品－各種甜食和洋芋片仍扮演著重要角色。

她說：「當我工作面臨龐大壓力時，我每天都去（便利商店）。我需要零食！」（譯者：中央社劉文瑜）1060129

(中央社)